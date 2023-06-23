В Белом доме не ответили на вопрос об обеспокоенности США ходом контрнаступления ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга не стал говорить, обеспокоены ли США ходом контрнаступления Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на том, чтобы украинская армия имела «все необходимое для успеха».

«Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать», — сказал Кирби.

Он отметил, что военные действия непредсказуемы и что всем следует признать, что запланированные боевые действий могут идти не так, как ожидалось, но США нацелены на то, чтобы ВСУ «могли в итоге иметь успех».

Ранее газета Bild писала, что США могут усилить давление на Украину, если контрнаступление против России не увенчается успехом.

До этого в Госдепартаменте заявили, что США хотели бы наблюдать «победу» Украины в борьбе с Россией. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что в связи с этим Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь и оказывать последующее давление на Россию.