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В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС

Замгенсека ООН ДиКарло назвала масштабными последствия разрушения Каховской ГЭС

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Libkos/AP

Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло назвала последствия разрушения Каховской ГЭС масштабными. Об этом она сообщила на заседании Совбеза ООН, передает Reuters.

По ее словам, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, но катастрофа будет иметь огромные неблагоприятные последствия.

Ранее сообщалось, что число погибших в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 46. Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с переохлаждением и другими травмами.

21 июня председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщал о 41 погибшем.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поделился в интервью радио «Таврия», что его дом оказался затоплен после разрушения Каховской ГЭС.

По его словам, нижняя часть Херсона в результате стихийного бедствия оказалась под водой.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.

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