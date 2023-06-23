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В ООН заявили об отсутствии деталей по подрыву аммиакопровода Тольятти-Одесса

ООН призвала воздерживаться от атак, подобных подрыву аммиакопровода Тольятти-Одесса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В ООН по-прежнему не знают детали подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса, но подобные атаки должны быть прекращены. Такое заявление сделала заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает ТАСС.

Дикарло заявила, что в организации обеспокоены сообщениями о повреждении 5 июня крупнейшего в мире аммиакопровода и тем, что обстоятельства произошедшего там остаются неизвестными.

Представитель ООН напомнила, что атаки против гражданской инфраструктуры являются нарушениями международного права, неважно, на какой территории они происходят, а также призвала воздерживаться от подобных действий.

Ранее газета Bild писала, что Минобороны Германии считает, что виновниками подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса могут быть украинские диверсанты.

В МИД России заявили, что подрыв аммиакопровода нанес серьезный удар по концепции Стамбульских договоренностей, в том числе по зерновой сделке, интегральной частью которых были поставки аммиака.

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