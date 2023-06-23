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Военкор Поддубный о попадании в черный список ЕС: «внесли и внесли, хорошо»

Военкор Поддубный после попадания под санкции ЕС заявил, что у него нет недвижимости за рубежом

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Телеканал «Россия 1»

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный заявил «Газете.Ru», что ему «неинтересна» оценка его работы европейскими деятелями. Так он прокомментировал попадание в 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

«Мне абсолютно безразлично, в какие санкционные списки меня вносят Евросоюз, или американцы, или еще кто бы то ни было. Я гражданин России. Оценку моей работы дает российское общество. Собственно, российское общество меня интересует в этом смысле, оценка каких-то деятелей европейских мне не нужна и неинтересна. Я даже не знал, если честно, что меня внесли в какой-то очередной список. Ну, внесли и внесли, хорошо. У меня нет зарубежной недвижимости, зарубежных счетов. У меня зона жизненных интересов – это моя родина. И работаю я всегда с оглядкой на то, что полезно родине, а не Европейскому союзу. Поэтому мне, если честно, все равно. Даже не очень интересно», — сказал он.

23 июня Европейский союз раскрыл содержание нового 11-го пакета антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. В частности, санкции были введены против военкоров Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой и нескольких губернаторов.

Ранее военкор Александр Коц назвал «лестной оценкой» введение Британией санкций против него.

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