На Украине назвали виновных в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ

Промедление Запада с поставками Киеву вооружения позволило Вооруженным силам России подготовить линию обороны, из-за чего украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Об этом в Twitter написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — сказано в сообщении.

23 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что основными проблемами украинского контрнаступления являются успехи российской авиации в воздухе и нестабильные поставки снарядов в необходимом количестве.

Ранее издание Bild писало, что ключевой проблемой в ходе украинского наступления является то, что Вооруженным силам Украины не хватает средств противовоздушной обороны и авиации. Об этих средствах президент Владимир Зеленский особенно настойчиво просил своих союзников в последние месяцы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.