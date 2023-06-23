Президент Польши призвал пристрелить Россию

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россию необходимо остановить, потому что она схожа с «диким зверем, который пожирает человека». Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, среди которых телеканал Espreso.

«Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который подирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить… Так же и с Россией», – уверен польский лидер.

Дуда опасается, что Россия может напасть на бывшие советские республики. «Если Россия съест Украину, даже частично, то она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны: на Польшу, страны Балтии, на страны бывшей сферы влияний Советского Союза», - уверен он.

По мнению польского президента, Запад, возможно, этого не понимает.

Дуда также считает, что те страны, которые предлагают Киеву пойти на компромисс с Россией, должны отдать Москве часть своих территорий

2 мая Дуда признал, что в конфликте между Украиной и Россией руководство Польши преследует свои интересы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поражение России в конфликте на Украине стало «смыслом существования» для Польши и всей Европы.