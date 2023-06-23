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На Украине посадили на пять лет администратора канала о раздаче повесток

Украинский суд посадил на пять лет администратора канала «Повестки» о локации военкомов

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дарницкий суд на Украине приговорил администратора Telegram-канала «Повестки», сообщавшего о местах работы военкомов, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчину обвинили в нарушении статьи 114 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной работе вооруженных сил. По данным издания, мужчина предлагал украинцам избегать места раздачи повесток и сообщал геолокацию военкомов.

В районных военкоматах Киева отметили, что распространение информации о местах выдачи повесток приводит «к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева» и «срыву мобилизационных мероприятий», а также подрывает авторитет ВСУ.

Ранее в Чернигове, Киеве и Ивано-Франковске объявили всеобщую мобилизацию.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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