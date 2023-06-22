Молдаван призвали расстаться с иллюзией о дружбе с Россией

Спикер парламента Молдави и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью для JournalTV призвал граждан страны «расстаться с иллюзией об исторической дружбе с Россией».

«Они никогда нас не уважали, они никогда не относились с уважением к малым и средним, дальним или близким государствам», — подчеркнул политик.

По словам Гросу, условием продолжения отношений Молдавии с Россией является взаимное уважение, однако это, по его мнению, труднодостижимо. Молдавский политик отметил, что в Кишиневе осознают малый размер страны и ее малый потенциал, однако требуют уважения к своему выбору.

«Если наше государство через демократические выборы поддержало европейский вектор <..> уважайте нас», — обратился молдавский спикер к Кремлю.

Ранее сообщалось, что Гросу обвинил Россию в попытке помешать евроинтеграции страны и сообщил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, выступил с инициативой, которая предполагает сокращение количества российских дипломатов.