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Байден перепутал гимны Индии и США

NYP: президент США Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу при исполнении гимна Индии в ходе встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом пишет The New York Post.

«Когда прозвучали первые ноты индийского гимна «Джанаганамана», Байден поднял правую руку к левой груди и удерживал ее там около 15 секунд. Затем он медленно опустил ее, по-видимому, осознав, что группа не играет «Знамя, усыпанное звездами»», — написали американские журналисты.

Инцидент произошел по прибытии Моди в Белый дом во время торжественной церемонии встречи. Индийского лидера встречали красной дорожкой и военным оркестром.

В ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи Байден заявил, что в настоящее время сотрудничество США и Индии развивается более динамично, чем когда-либо еще.

Ранее Байден пообещал «к 2020 году» сохранить 30% земельных и водных ресурсов США.

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