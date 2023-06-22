Молдавия обвинила Россию во вмешательстве во взаимодействие с ЕС

Руководитель парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация «всеми силами» пытается помешать процессу евроинтеграции республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация всеми силами пытается помешать нашей интеграции в Евросоюз, они создали нам этот замороженный конфликт в Приднестровье», — заявил Гросу.

Он добавил, что его коллега по партии, депутат Андриан Кептонар, выступил с инициативой, которая предполагает сокращение количества российских дипломатов.

Гросу подчеркнул, что по данному вопросу ожидается оценка Министерства иностранных дел Молдавии, тогда это предложение и будет обсуждаться.

Ранее стало известно, что посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны из-за слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о гипотетическом ответе со стороны РФ на обстрел Чонгарского моста.

По информации министерства, причиной вызова посла РФ в МИД стали слова Сальдо, упомянувшего мосты в Одесской области на границе с Молдавией. В МИД Молдавии подчеркнули, что такие заявления неприемлемы.