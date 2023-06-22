Военный эксперт объяснил, как неудачное контрнаступление ВСУ сказывается на Германии

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) всерьез сказывается на имидже немецкого вооружения и техники. Об этом в беседе с ФАН заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов, комментируя слова политолога Кристиана Меллинга о том, что в Германии испытывают шок от неудач ВСУ.

«Дальнейшие действия Германии после неудачного контрнаступления будут зависеть от обстоятельств... Но в любом случае они будут более взвешенными, чем до настоящего момента. На весы международных отношений и политического риска ложатся имиджевые потери оружия немецкого производства, которое до этого считалось высококачественным. Теперь это подвергнуто сомнениям», — отметил Насонов.

Он добавил, что если немцы поймут, что зря опустошают свои оружейные склады, они пересмотрят свою стратегию в сторону уменьшения поставок арсенала Киеву.

Накануне стало известно, что Германия в новом пакете военной помощи передает Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины.