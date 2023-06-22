Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между РФ и Украиной

Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

По данным портала, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предлагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что при проведении переговоров по завершению конфликта на Украине необходимо учитывать принципы неприсоединения к военным блокам.

Рамафоса подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров с соблюдением основных принципов неприсоединения.

Президент ЮАР особо подчеркнул, что завершение конфликта на Украине «соответствует коллективным интересам всех».