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Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между РФ и Украиной

News24: парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между коллегами из РФ и с Украины

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Парламент ЮАР готов провести мирные переговоры между Россией и Украиной, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

По данным портала, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предлагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что при проведении переговоров по завершению конфликта на Украине необходимо учитывать принципы неприсоединения к военным блокам.

Рамафоса подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров с соблюдением основных принципов неприсоединения.

Президент ЮАР особо подчеркнул, что завершение конфликта на Украине «соответствует коллективным интересам всех».

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