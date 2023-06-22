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В МИД Молдавии вызвали российского посла

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за слов Сальдо об ответе за удар ВСУ по мосту

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РИА Новости

Посла РФ в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны из-за слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о гипотетическом ответе со стороны РФ на обстрел Чонгарского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение молдавского МИДа.

По информации министерства, причиной вызова посла РФ в МИД стали слова Сальдо, упомянувшего мосты в Одесской области на границе с Молдавией. В МИД Молдавии подчеркнули, что такие заявления неприемлемы.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с просьбой дать ему соответствующие объяснения», — отметил советник по связям с общественностью главы министерства Игорь Захаров.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) сообщало, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту в Херсонщине обнаружены осколки с французской маркировкой.

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