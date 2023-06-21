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Глава ЕК рассказала о новом инструменте в санкциях против РФ

Фон дер Ляйен: в 11-й пакет санкций ЕС включат инструмент по борьбе с их обходом

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Johanna Geron/Reuters

В 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет инструмент, препятствующий обходу введенных ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Я приветствую политическое соглашение по 11-му пакету санкций», — заявила глава ЕК, добавляя, что «наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получать товары, попадающие под санкционные ограничения».

Ранее представительство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета санкций против России. По данным источника РИА Новости, оформление новых ограничительных мер завершится к 23 июня, затем они будут официально опубликованы.

Принятые в феврале санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц из России. После введения 10-го пакета под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.

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Санкции против России
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