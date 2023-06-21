«Всемирный фонд природы»* признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации «Всемирный фонд природы» (признан в РФ иностранным агентом) (WWF) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведения проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund» (организация признана в РФ нежелательной), «WWF», «Всемирный фонд природы»)», — говорится в публикации.

В ведомстве считают, что фонд под руководством Эдварда Невилла Исделла используется «в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере».

Ранее министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко назвал законным и обоснованным решение о признании Всемирного фонда дикой природы (WWF) иностранным агентом на российской территории.

По словам главы ведомства, все аргументы против организации Минюст представит в суде.