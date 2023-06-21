Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла в первом чтении новые штрафы для иноагентов

Госдума вводит штрафы для иноагентов, проигнорировавших предписание о нарушении закона

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект был разработан членами комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в котором председательствует депутат Василий Пискарев.

Агентство подчеркивает, если предписание Минюста не будет выполнено в установленный срок, то физическому лицу будет выписан штраф до 50 тыс. рублей, должностному — до 100 тыс. рублей, юридическому — до 300 тыс. рублей.

Ранее Министерство юстиции России заявило, что не сможет признать «Ельцин-центр» иностранным агентом. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил еще 26 сентября 2022 года. 15 июня Минюст сообщил о «глубокой» проверке Центра по вопросу иноагентского статуса. В организации утверждали, что оснований для присвоения такого статуса нет, поскольку бюджет — «незначительный» и полностью подотчетен.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях