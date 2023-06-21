Госдума приняла в первом чтении новые штрафы для иноагентов

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что законопроект был разработан членами комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в котором председательствует депутат Василий Пискарев.

Агентство подчеркивает, если предписание Минюста не будет выполнено в установленный срок, то физическому лицу будет выписан штраф до 50 тыс. рублей, должностному — до 100 тыс. рублей, юридическому — до 300 тыс. рублей.

Ранее Министерство юстиции России заявило, что не сможет признать «Ельцин-центр» иностранным агентом. Запрос о признании музея иноагентом депутат Госдумы Альшевских направил еще 26 сентября 2022 года. 15 июня Минюст сообщил о «глубокой» проверке Центра по вопросу иноагентского статуса. В организации утверждали, что оснований для присвоения такого статуса нет, поскольку бюджет — «незначительный» и полностью подотчетен.