В Кремле рассказали, планируется ли в России учреждать новые ордена для военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что в РФ пока отсутствуют планы по учреждению в стране новых орденов для российских военнослужащих, например, за взятие Артемовска или за другие рубежные победы.

«Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения. Пока их нет», — сказал он.

Также в ходе брифинга Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят «стабильной почвы» для переговоров с Киевом. По словам Пескова, президент России Владимир Путин готов к переговорам, однако вопрос заключается в стабильной почве для их проведения. На вопрос журналиста, с кем Москва готова вести переговоры, Песков подчеркнул, что глава российского государства остается открытым к контактам.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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