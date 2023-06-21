В конгрессе США остались крайне недовольны визитом Блинкена в КНР

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР «вопиющим провалом», способным вызвать лишь обеспокоенность.

Маккол считает, что 11 часов переговоров и потраченные на поездку тысячи долларов налогоплательщиков не принесли ничего, кроме обещания новых встреч в будущем. Конгрессмен обвинил Блинкена в неумении отстаивать интересы Вашингтона и в подлаживании под политику Пекина.

Разочарование Маккола вызвали отсутствие прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев, неспособность дать «сильный и решительный ответ» на «агрессивные действия» КНР в отношении Тайваня.

Кроме того, считает конгрессмен, Блинкен должным образом не поднял вопросы о полетах китайских аэростатов над территорией США и возможном строительстве китайской военной базы на Кубе.

Маккол призвал Блинкена впредь занимать в отношениях с Китаем «твердую и непоколебимую» позицию по все ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его «диктатором».