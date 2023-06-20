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В Крыму сочли необоснованной передачу полуострова УССР

Крымский парламент: в 1954 году не было оснований для передачи полуострова УССР

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Shutterstock

Рабочая группа крымского парламента пришла к выводу ,что в 1954 году не было оснований для передачи Крыма Украинской ССР. Об этом сообщает Telegram-канал ZvezdaNews.

«Глава регионального парламента Константинов заявил, что депутаты будут добиваться отмены всех актов, «оформивших этот произвол», — говорится в сообщении.

Ранее Константинов говорил, что в будущем следует рассмотреть вопрос с законностью распада СССР.

До этого Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, передача Крыма в 1954 году УССР не была юридически оформлена.

По словам чиновника, «при пристальном рассмотрении» вопроса становится очевидным тот факт, что Крым никогда не покидал состав Российской Федерации.

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