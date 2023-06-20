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В СВР заявили о бегстве с Украины представителей МИД и силовиков

Глава СВР Нарышкин: с Украины бегут представители МИД, Минобороны и спецслужб

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что на Украине набирает тенденция на невозвращение из длительных командировок представителей украинского МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД», — пояснил Нарышкин.

Ранее Нарышкин говорил, что десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину.

По словам главы СВР, все больше чиновников и политиков не поддерживают «киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса».

До этого Нарышкин говорил, что США и Британия готовы превратить Украину в «черную дыру Европы», только чтобы она не сближалась с Россией.

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