Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что на Украине набирает тенденция на невозвращение из длительных командировок представителей украинского МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Наряду с массовым исходом из Украины трудоспособного населения набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев заканчивающих долгосрочные заграничные командировки представителей МИДа, Минобороны, спецслужб и МВД», — пояснил Нарышкин.

Ранее Нарышкин говорил, что десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину.

По словам главы СВР, все больше чиновников и политиков не поддерживают «киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса».

До этого Нарышкин говорил, что США и Британия готовы превратить Украину в «черную дыру Европы», только чтобы она не сближалась с Россией.