Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай хочет разместить военный учебный центр на Кубе. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Пекин и Гавана ведут переговоры о создании совместного тренировочного центра. Эти планы, как сообщают источники газеты, вызвали тревогу в Вашингтоне, так как китайские военные смогут разместиться всего в 100 милях от побережья Флориды.
«Повышается вероятность того, что китайские войска окажутся на пороге Америки», — говорится в статье.
Издание уточняет, что США пытаются предотвратить заключение соглашения о совместном военном центре и даже связывались по этому вопросу с властями Кубы. При этом известно, что переговоры еще не завершены, а находятся на «продвинутой стадии».
8 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что Куба и КНР достигли секретного соглашения с целью постройки на острове базы для осуществления слежки за США.
Кубинский МИД опроверг сообщения о размещении китайской военной базы на острове.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что США «распространяет слухи» о том, что Китай достиг соглашения с Кубой о создании на острове объекта электронного прослушивания.