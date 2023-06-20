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Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе

WSJ: Пекин и Гавана ведут переговоры о создании военного тренировочного центра на Кубе

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай хочет разместить военный учебный центр на Кубе. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Пекин и Гавана ведут переговоры о создании совместного тренировочного центра. Эти планы, как сообщают источники газеты, вызвали тревогу в Вашингтоне, так как китайские военные смогут разместиться всего в 100 милях от побережья Флориды.

«Повышается вероятность того, что китайские войска окажутся на пороге Америки», — говорится в статье.

Издание уточняет, что США пытаются предотвратить заключение соглашения о совместном военном центре и даже связывались по этому вопросу с властями Кубы. При этом известно, что переговоры еще не завершены, а находятся на «продвинутой стадии».

8 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что Куба и КНР достигли секретного соглашения с целью постройки на острове базы для осуществления слежки за США.

Кубинский МИД опроверг сообщения о размещении китайской военной базы на острове.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что США «распространяет слухи» о том, что Китай достиг соглашения с Кубой о создании на острове объекта электронного прослушивания.

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