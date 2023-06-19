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СБ ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 23 июня проведет заседание по Украине

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Mike Segar/Reuters

Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) 23 июня проведет заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект программы Совбеза.

Конкретная тема и список выступающих в настоящее время не уточняются.

Ранее координатор гуманитарных вопросов системы ООН на Украине Дениз Браун сообщила о том, что Российская Федерация отклонила запрос на доступ ООН в подтопленные из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС районы левого берега Херсонской области. В своем заявлении Браун отмечала, что ООН взаимодействует с правительствами Украины и РФ для доставки гуманитарной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Она также сообщила, что российские власти пока отказали в доступе в районы под своим контролем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. Он заявил, что в этом регионе очень сложно обеспечивать безопасность, так как идут постоянные обстрелы, также, по его словам, есть другие «нюансы».

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