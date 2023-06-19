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Иммигранты провели акцию протеста в Финляндии

В Хельсинки прошла акция протеста иммигрантов, осуждающих политику финского правительства

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Michael Nitzschke/Global Look Press

В Хельсинки прошла акция протестов иммигрантов, направленная против новой правительственной программы, сообщает РБК.

К зданию центральной библиотеки финской столицы вышли свыше 300 человек. Протест организовала группа специалистов информационных технологий, к ней присоединились иммигранты, работающие и в других сферах.

Новое финское правительство в своей обнародованной программе заявило об ужесточении не только иммиграционной политики, а также трудового и социального законодательства. На его взгляд, в стране срочно необходимо навести экономический порядок. Поэтому целью правительства является сбалансирование экономики и значительное сокращение расходов.

В связи с этим, власти намерены уменьшить в два раза, до 500 человек в год, прибытие в страну беженцев. Срок предоставления статуса беженца будет ограничен тремя годами Нелегальное пребывание в Финляндии будет наказываться тюремным заключением, а также депортацией из страны. Правительство также планирует уменьшить социальное обеспечение иммигрантов.

Кроме того, будут ужесточены критерии для получения вида на жительство в Финляндии, гражданства и условия воссоединения семей.

По мнению протестующих, эти нововведения приведут к тому, высокооплачиваемые и квалифицированные специалисты потеряют интерес к Финляндии.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине.

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