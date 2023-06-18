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Путин в закрытой части общения с военкорами рассказал о производстве беспилотников

Путин: Росия стимулирует военную промышленность в части разработки беспилотников

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Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами заявил, что большое внимание в российской военной промышленности уделяется разработке беспилотных летательных аппаратов. Фрагмент показан в программе «Москва. Кремль. Путин».

Военкор Евгений Поддубный попросил Путина обратить внимание и больше стимулировать военную промышленность в вопросе активной работы по разработке беспилотников.

«Да, да. Мы делаем это, Жень, мы делаем это», — ответил президент.

Также Путин в закрытой части встречи с военкорами заявил, что информационная работа в ходе военной спецоперации очень важна.

Президент на встрече с военкорами поручил подумать над мерами систематизации новых идей по специальной военной операции, которая идет с 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, было бы хорошим решением собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам. Как добавил Путин, «рабочую группу создавать бессмысленно», но «нужно какую-то системную работу наладить».

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