Немецкий политолог Кристоф Херстель отреагировал на задержание самолета президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в Польше, назвав сумасшествием этот инцидент. Об этом Херстель заявил в интервью РЕН ТВ.

«Как соседи России, они идут против своих собственных интересов и ведут себя, как сумасшедшие», — сказал он.

По мнению политолога, Польша зашла слишком далеко, нарушая установленные дипломатические нормы.

Херстель отметил, что такое поведение в отношении миротворческой миссии является недопустимым. Эксперт подчеркнул, что следовало бы поприветствовать мир, с учетом большого количества граждан Польши, отправившихся воевать на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Польши отказали самолету с охраной президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы и журналистами в разрешении на вылет в Российскую Федерацию. Отмечалось, что воздушному судну, которое находилось в аэропорту Варшавы с 15 июня, пришлось вылететь обратно в ЮАР.