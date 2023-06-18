Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии сочли поведение Польши в отношении ЮАР сумасшествием

Политолог из ФРГ Херстель назвал задержание самолета президента ЮАР в Польше сумасшествием

close
100%
Jerome Delay/AP

Немецкий политолог Кристоф Херстель отреагировал на задержание самолета президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в Польше, назвав сумасшествием этот инцидент. Об этом Херстель заявил в интервью РЕН ТВ.

«Как соседи России, они идут против своих собственных интересов и ведут себя, как сумасшедшие», — сказал он.

По мнению политолога, Польша зашла слишком далеко, нарушая установленные дипломатические нормы.

Херстель отметил, что такое поведение в отношении миротворческой миссии является недопустимым. Эксперт подчеркнул, что следовало бы поприветствовать мир, с учетом большого количества граждан Польши, отправившихся воевать на Украину.

Ранее сообщалось, что власти Польши отказали самолету с охраной президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы и журналистами в разрешении на вылет в Российскую Федерацию. Отмечалось, что воздушному судну, которое находилось в аэропорту Варшавы с 15 июня, пришлось вылететь обратно в ЮАР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях