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Переговоры Путина с африканскими лидерами завершились

ТАСС: переговоры Путина с африканскими лидерами завершились спустя три часа

Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств по инициативе мирного урегулирования на Украине завершились. Они продлились почти три часа, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что после встречи Путин пригласил африканских лидеров на прогулку на катере до Петергофа.

Ранее Песков заявил, что Россия не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией.

Глава российского государства подчеркнул, что документ был парафирован делегацией Украины, на нем стоит соответствующая подпись. Однако, по словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева, украинские власти «выбросили это все на свалку истории».

Сенегальский лидер Маки Саль также говорил, что Африка желает мира между Россией и Украиной, он убежден, что этого мира возможно достичь с помощью компромисса и диалога.

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