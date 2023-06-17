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В Госдуме рассказали о проработке проектов о наказании за утечки персональных данных

Хинштейн: проекты о наказании за утечки данных будут «отшлифованы» на следующей неделе

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что разработчики законопроектов об ответственности за утечки персональных данных на следующей неделе обсудят финальные версии документов, усиливающих ответственность вплоть до уголовной за утечки персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

«Финальная редакция законопроектов есть, на следующей неделе, мы договорились, что окончательно садимся и отшлифовываем уже финальную версию, потому что дальше уже времени просто нет», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что в данной ситуации «вопрос последствий от содеянного является ключевым», поэтому и вводится уголовная ответственность, а утечка персональных данных должна приводить к тяжким и особо тяжким последствиям.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2023 года. 

До этого заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что ведомство прорабатывает механизм получения компенсации для жертв утечек через «Госуслуги».

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