Российские военные ударили по аэродрому ВСУ, с которого атаковали Белгород

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области, с которого украинские военные атаковали Белгород. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар по аэродрому на юго-востоке города пришелся вечером 12 мая. Коллеги сказали Лебедеву, что взрыв получился мощный, с сильной взрывной волной.

Подполье пояснило, что именно этот аэродром украинская авиация использовала при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.

Спустя почти час российские военные вновь ударили в той стороне, отметил Лебедев. Однако удар получился мощней и с детонацией. После этого жители города видели до десяти карет скорой помощи, которые ехали в сторону аэродрома.

Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный полностью заблокировали военные. А после второго удара даже медработникам, которые были не на работе, пришло уведомление, что срочно нужно выйти. «По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — пояснил подпольщик.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя.