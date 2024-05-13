Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по аэродрому ВСУ, с которого атаковали Белгород

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в городе Миргород Полтавской области, с которого украинские военные атаковали Белгород. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар по аэродрому на юго-востоке города пришелся вечером 12 мая. Коллеги сказали Лебедеву, что взрыв получился мощный, с сильной взрывной волной.

Подполье пояснило, что именно этот аэродром украинская авиация использовала при нанесении недавних ударов по Белгороду и Донбассу.

Спустя почти час российские военные вновь ударили в той стороне, отметил Лебедев. Однако удар получился мощней и с детонацией. После этого жители города видели до десяти карет скорой помощи, которые ехали в сторону аэродрома.

Он отметил, что после первого удара микрорайон Промышленный полностью заблокировали военные. А после второго удара даже медработникам, которые были не на работе, пришло уведомление, что срочно нужно выйти. «По предварительным данным, была накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников», — пояснил подпольщик.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ под Часовым Яром все чаще избегают прямого боя.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами