Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Германия, чья экономическая конкурентоспособность зиждилась на российском газе, в ущерб себе следует в фарватере политики США. Об этом сообщает ТАСС.

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Германия делает это, «наступая себя на ногу и стреляя себе в ногу».

Песков добавил, что «волшебная и восхищающая конкурентоспособность» германской промышленности «во многом зиждилась именно на российском трубном газе». Лишившись топлива Берлин негативно повлиял на собственную экономику, считает представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия намерена стабилизировать энергоснабжение за счет сотрудничества с Катаром по поставкам газа.

Германия в ноябре 2022 года подписала 15-летний контракт на импорт сжиженного природного газа из Катара. Катарская нефтегазовая компания Qatar Energy заключила долгосрочное соглашение с Германией на поставку СПГ в размере 2 млн тонн ежегодно, начиная с 2026 года.