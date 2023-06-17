Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой «Боже, храни королеву»

Президент США Джо Байден завершил выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия фразой «Боже, храни королеву». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Те, кто смотрел [выступление] онлайн, слышали последнее высказывание президента Байдена <…> — Боже, храни королеву, — некоторые из вас спрашивали меня, почему он мог это сказать — я понятия не имею», — заявил корреспондент Dallas Morning News в Белом доме Тодд Гиллман.

Он уточнил, что и другие журналисты не имеют понятия, о чем идет речь.

В свою очередь, политтехнолог Эван Беррихилл обрушился на Байдена с критикой после фразы о королеве.

«Я видел бесчисленное количество <…> пьяных людей, которые говорят что-то совершенно непонятное, например: «Боже, храни королеву», а затем гуляют <...> Джо Байден <…> действительно недееспособен», — написал он в Twitter.

Кроме того, по данным телеканала, некоторые комментаторы задавались вопросом, следует ли начинать процесс импичмента президента, учитывая его последнюю оплошность.

Королева Елизавета II умерла в сентябре прошлого года. При этом Байден присутствовал на церемонии прощания.

Ранее Байден также неоднократно допускал ошибки, путал имена и должности во время публичных выступлений. В частности, в октябре прошлого года он перепутал число штатов США, сказав, что их 54 вместо 50.