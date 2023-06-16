Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации включило режиссера Виталия Манского в список иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

Также в список внесены экономист Сергей Алексашенко, правозащитник Лев Шлосберг, журналисты Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова.

Кроме того, в список включены информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

В октябре прошлого года адвокат режиссера Виталия Манского Сергей Бадамшин заявил, что кинематографисту предъявили подозрение по уголовному делу о клевете.

16 июня стало известно, что Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Елизавету Гырдымову (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом), известную под псевдонимом Монеточка. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Согласно постановлению суда, артистка должна выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, поскольку не использовала маркировку иноагента на публикациях в соцсетях.