Кулеба и Столтенберг поговорили о вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, в ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе атлантические амбиции Киева.

«Поблагодарил Столтенберга за его усилия по обеспечению успеха Вильнюсского саммита для НАТО и Украины. Я также подчеркнул важность шага к членству Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на отказ Североатлантического альянса от Плана действий по членству в НАТО — программы, созданной для подготовки кандидатов на вступления в блок — в случае Киева. Кулеба подчеркнул, что организации пора привести свои решения «в соответствие с новой реальностью».

Ранее СМИ сообщили, что Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе. Как отмечалось, скорее всего, мероприятие разочарует украинское руководство, в том числе президента республики Владимира Зеленского.