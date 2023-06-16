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Кулеба и Столтенберг поговорили о вступлении Украины в НАТО

Кулеба призвал генсека НАТО Столтенберга сделать шаг к членству Украины в альянсе

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Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, в ходе диалога стороны обсудили ряд вопросов, в том числе атлантические амбиции Киева.

«Поблагодарил Столтенберга за его усилия по обеспечению успеха Вильнюсского саммита для НАТО и Украины. Я также подчеркнул важность шага к членству Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на отказ Североатлантического альянса от Плана действий по членству в НАТО — программы, созданной для подготовки кандидатов на вступления в блок — в случае Киева. Кулеба подчеркнул, что организации пора привести свои решения «в соответствие с новой реальностью».

Ранее СМИ сообщили, что Украина не получит алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе. Как отмечалось, скорее всего, мероприятие разочарует украинское руководство, в том числе президента республики Владимира Зеленского.

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