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Херсонские власти заявили, что ВСУ обстреливали Каховскую ГЭС месяцами

Сальдо заявил, что по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня был нанесен финальный ракетный удар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) месяцами обстреливали Каховскую ГЭС и знали, к чему приведет финальный удар по плотине, который они нанесли в ночь на 6 июня. Об этом заявил РИА Новости врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, украинские войска на протяжении шести-семи месяцев обстреливали верхнюю часть каховской плотины, в результате чего ее инженерная часть превратилась в «папиросную бумагу».

«Хватило небольшого удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана», — утверждает Сальдо.

16 июня Сальдо сообщил, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25, пропавшими без вести считаются 17 человек.

Ранее он заявлял, что сама Каховская ГЭС была полностью уничтожена, но у платины сохранилась часть бетонной конструкции, поэтому она подлежит восстановлению.

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