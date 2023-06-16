Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший глава МИД Австрии рассказала, кем ее считают на родине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что в Австрии из-за пропаганды многие думают, что она «российский олигарх». Об этом она сообщила РИА Новости.

Она добавила, что ее также считают и шпионом с огромным состоянием, однако в действительности это не так. Кроме того, Кнайсль отметила, что она слышала о том, что некоторые призывают отобрать ее собственность и направить ее в пользу украинской стороны.

«Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы», — сказала экс-глава МИД.

Накануне Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщала, что до сих пор постоянно получает угрозы убийством, даже после того, как она эмигрировала из родной страны в июле 2022 года из-за поступающих угроз.

Также она сообщала, что количество жителей Европы, желающих переехать в Россию, будет расти. По ее словам, это касается тех европейцев, которым чужды современные ценности западных государств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях