Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что в Австрии из-за пропаганды многие думают, что она «российский олигарх». Об этом она сообщила РИА Новости.

Она добавила, что ее также считают и шпионом с огромным состоянием, однако в действительности это не так. Кроме того, Кнайсль отметила, что она слышала о том, что некоторые призывают отобрать ее собственность и направить ее в пользу украинской стороны.

«Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю о том, что хорошо, что я в Ливане, несмотря на все проблемы», — сказала экс-глава МИД.

Накануне Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщала, что до сих пор постоянно получает угрозы убийством, даже после того, как она эмигрировала из родной страны в июле 2022 года из-за поступающих угроз.

Также она сообщала, что количество жителей Европы, желающих переехать в Россию, будет расти. По ее словам, это касается тех европейцев, которым чужды современные ценности западных государств.