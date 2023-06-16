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В США заявили об отсутствии масштабной поддержки ВС России со стороны Китая

Замглавы Минфина США Адейемо: у Вашингтона нет данных о масштабной поддержке ВС РФ Пекином

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Соединенные Штаты Америки не фиксируют масштабной материальной поддержки Вооруженных сил (ВС) России со стороны Китая. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

«Мы до сегодняшнего дня не видели, чтобы Китай предоставлял масштабную материальную поддержку Вооруженным силам России», — приводит ТАСС его слова.

В то же время, по мнению Адейемо, Китай воспользовался текущей экономической ситуации и покупал у России нефть по низким ценам.

«Китай, как любая другая страна, использовал потолок цен [на российскую нефть и нефтепродукты] <…> как потенциальный рычаг влияния на переговорах, когда ведет переговоры [с Россией]», — заявил замглавы Минфина США.

В марте глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не предоставляет оружие ни Москве, ни Киеву. По его словам, по украинскому вопросу Пекин всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела.

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