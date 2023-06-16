В США заявили об отсутствии масштабной поддержки ВС России со стороны Китая

Соединенные Штаты Америки не фиксируют масштабной материальной поддержки Вооруженных сил (ВС) России со стороны Китая. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

«Мы до сегодняшнего дня не видели, чтобы Китай предоставлял масштабную материальную поддержку Вооруженным силам России», — приводит ТАСС его слова.

В то же время, по мнению Адейемо, Китай воспользовался текущей экономической ситуации и покупал у России нефть по низким ценам.

«Китай, как любая другая страна, использовал потолок цен [на российскую нефть и нефтепродукты] <…> как потенциальный рычаг влияния на переговорах, когда ведет переговоры [с Россией]», — заявил замглавы Минфина США.

В марте глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не предоставляет оружие ни Москве, ни Киеву. По его словам, по украинскому вопросу Пекин всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела.