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Украина с начала 2023 года получила $19,8 млрд помощи

В Раде заявили, что Украина с начала года получила от партнеров $19,8 млрд помощи

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РИА «Новости»

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина в 2023 году получила помощь от партнеров на $19,8 млрд. Об этом она сообщила на странице в соцсетях.

По ее словам, крупнейшим донором остается ЕС, который в этом году уже выделил $8,1 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Также большая помощь поступила от США и Канады, отметила она.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит 17-й пакет военной помощи Украине с учетом ее пожеланий. Об этом он сообщил по итогам встречи НАТО в Брюсселе.

До этого в Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи Украине вошли 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.

Глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст Украине 43 авиационные ракеты AIM-9. Об этом она сообщила на заседании группы по координации поставок оружия Украине, передает Reuters.

Она отметила, что поставка оружия и боеприпасов на Украину «идет по плану».

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