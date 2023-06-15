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Президент Грузии рассказала, почему Зеленский не зовет ее на Украину

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что готова посетить Украину, если ее пригласят

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РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не посещала Украину с начала конфликта из-за отсутствия приглашения со стороны своего украинского коллеги Владимира Зеленского, передает «Грузия.Online». По ее словам, она готова отправиться в Киев в любой момент, если ее пригласят.

Отвечая на вопрос о том, почему президент Украины до сих пор не направил ей приглашение, Зурабишвили отметила, что вряд ли это связано с личным отношением Зеленского. Она не исключила, что данный момент вызван текущим уровнем взаимодействия между властями двух стран.

«Я думаю, что это то, что мы описали как не совсем удовлетворительные отношения на этом этапе между правительственными кругами. Поэтому, в некотором смысле, я чувствую последствия этого», — пояснила Зурабишвили.

Президент Грузии также добавила, что это не означает полное отсутствие возможности для ее поездки в Киев. Она подчеркнула, что может получить приглашение в ходе форума «Крымская платформа», который собирается посетить.

Ранее сообщалось, что в грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обвинили Украину в попытке открыть «второй фронт» в республике.

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