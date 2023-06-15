Гросси оценил состояние Запорожской АЭС после разрушения Каховской плотины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел осмотр Запорожской АЭС и рассказал о состоянии станции, передает РИА Новости.

По итогам ревизии он подчеркнул, что ситуация на станции серьезная, однако уровень воды для охлаждения достаточный.

До этого временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ЗАЭС продолжает работать на двух энергоблоках, «в полуштатном режиме», то есть не выдает электричество на рабочие объекты и подстанции. В то же время Балицкий отметил, что Запорожской АЭС не грозит нехватка воды, даже несмотря на то, что уровень Днепра в районе станции опустился до 11 метров при критической отметке в 10 метров.

Запорожская АЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и девятой по величине в мире.

В ночь на 6 июня произошло разрушение верхней части Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. В результате более 30 населенных пунктов оказались затоплены.