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Сотрудник ЗАГСа брал взятки за свидетельства о рождении несуществующих детей

В Карачаево-Черкесии начальник ЗАГСа выдавал документы на придуманных детей

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Shutterstock

В Карачаево-Черкесии осудили бывшего работника ЗАГСа за взятки. Об этом сообщает Kp.ru.

По версии следствия, мужчина в период с 2021 по 2022 год брал деньги у местных жительниц и давал им свидетельства о рождении детей, которых не существует. При этом младенцы якобы рождались вне медицинских организаций, медпомощь «матерям» тоже не оказывали.

Выданный работником ЗАГСа документ женщины использовали для того, чтобы получать разные социальные выплаты, в том числе и материнский капитал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года. Помимо этого, мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. В течение четырех лет фигурант процесса не сможет занимать должности, связанные с госслужбой.

Ранее воронежский главврач оказался под домашним арестом за то, что забирал премии у медиков.

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