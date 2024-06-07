США готовы обсуждать с Россией новый вариант ДСНВ

Специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США все еще открыты обсуждать данный вопрос с Российской Федерацией, если они готовы поговорить о нем прямо сейчас.

Вадди добавил, что в сентябре 2023 года Вашингтон передал Москве неофициальный документ, в котором российской стороне предлагали встретиться для обсуждения нового договора о стратегических наступательных вооружениях и управления ядерными рисками, а также любых дополнительных вопросов в этой области.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Госдепартамента Бонни Дженкинс заявила, что власти США намерены придерживаться количественных ограничений, зафиксированных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в будущем.

Ранее российский посол ответил на критику госдепа за «нарушение ДСНВ».