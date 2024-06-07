Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные симптомы опухолей головного мозга

MedicalXpress: судороги и головная боль могут быть признаками опухоли мозга

close
100%
Tunatura/Shutterstock

Судороги и головная боль могут быть признаками опухолей головного мозга, таких как глиобластома и менингиома. Об этом изданию MedicalXpress рассказал нейрохирург Альфредо Киньонес-Инохоса из клиники Мейо (крупного американского исследовательского и медицинского центра).

Врач объяснил, что глиобластома, менингиома и другие виды опухолей возникают непосредственно в головном мозге. Они относятся к первичным опухолям головного мозга. Существуют и вторичные — те, которые изначально возникли в других частях тела, но мигрировали в головной или спинной мозг.

Главным общим признаком многих видов опухолей является головная боль, усиливающаяся с течением времени. Также об опухоли мозга могут свидетельствовать судороги или внезапные обмороки. Киньонес-Инохоса добавил, что для постановки точного диагноза требуется визуализация головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии и консультация невролога или нейрохирурга.

Обычно для устранения опухолей применяют хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию или комбинированный подход. Врач добавил, что при хирургическом удалении опухоли мозга пациенту не всегда требуется общий наркоз — анестезия зависит от локализации новообразования.

Ранее были перечислены неочевидные заболевания, на которые может указывать тошнота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами