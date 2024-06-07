Признаки болезни Паркинсона предложили выявлять по походке

Оценка скорости и манеры ходьбы может помочь выявить болезнь Паркинсона до начала ее прогрессирования. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Фарва Али, невролог клиники Мейо, специализирующийся на двигательных расстройствах.

Врач объяснил, что манера ходьбы может дать представление о различных состояниях здоровья мозга и помочь выявить нейродегенеративные заболевания. Он уточнил, что иногда люди с развивающейся болезнью Паркинсона могут преодолевать расстояние мелкими шагами, в целом ходить медленно или недостаточно двигать руками при ходьбе. Некоторые другие особенности могут указывать на проблемы с равновесием, также характерные для заболевания.

Невролог уточнил, что аномалии походки могут быть индивидуальными для каждого человека. По мнению врача, их своевременное обнаружение может предоставить пациенту дополнительное время для прохождения необходимых обследований и начала лечения. Однако сейчас для установления точных критериев нарушений и их стандартизации не хватает данных. Али убежден, что дополнительные исследования позволят заполнить этот пробел и облегчить диагностику болезни Паркинсона.

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