Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии Кнайсль рассказала об угрозах убийством

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила РИА Новости, что до сих пор постоянно получает угрозы убийством, даже после того, как она эмигрировала из родной страны в июле 2022 года из-за поступающих угроз.

«Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях. <..> И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне», — рассказала Кнайсль.

При этом, по словам экс-главы МИД Австрии, число угроз в ее адрес особенно возросло после начала украинского кризиса.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру, что было расценено критиками как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.