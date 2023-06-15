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Посол Белоруссии заявил о «серьезном подъеме» в отношениях с Россией

Посол Белоруссии Крутой: российско-белорусские отношения переживают серьезный подъем

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Российско-белорусские отношения на сегодняшний день переживают очень серьезный подъем. Об этом в интервью RT заявил посол Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, основой для совместного развития двух стран стали дорожные карты и союзные программы по ключевым отраслям промышленности, сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы.

«Российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьезный подъем, в последние два года... На сегодняшний день 80% этих союзных программ уже выполнены», — отметил дипломат.

Он добавил, что с учетом договоренностей лидеров России и Белоруссии появляется много новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики, микроэлектроники и станкостроения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласовать с Россией применение ядерного оружия не является для него проблемой и что он может сделать это по одному звонку.

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