Эстония настаивает на повышении военных расходов стран НАТО до 2,5% от ВВП

Власти Эстонии намерены требовать повышения нижней планки расходов стран — членов НАТО на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что повышения до уровня 2% недостаточно, поэтому Эстония на саммите в Вильнюсе будет требовать большего — 2,5%. Это одна из основных целей, которых мы постараемся достигнуть там», — сказал он на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В это же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что общий стандарт расходов стран НАТО на оборону в размере 2% от ВВП — это «не потолок, а минимум для инвестиций в нашу общую безопасность».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Североатлантический альянс должен заставить своих членов увеличить военные расходы, если хочет эффективно «сдерживать Россию».

Издание WSJ писало, что, несмотря на обещания заняться укреплением своих вооруженных сил после начала конфликта на Украине, некоторые члены НАТО так и не сделали этого. Государства — члены НАТО договорились между собой, что все страны должны тратить не менее двух процентов ВВП на национальную оборону. Однако многие государства-члены тратят гораздо меньше денег.