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Кандидат в президенты США рассказал о роли Вашингтона в конфликте на Украине

Кандидат в президенты Кеннеди считает, что конфликт на Украине начался из-за провокаций США

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Brian Snyder/Reuters

Большинство американцев, скорее всего, согласятся с тем, что нужно работать над поиском пути к миру на Украине, заявил кандидат в президенты США, демократ Роберт Кеннеди-младший. В интервью ведущим YouTube-шоу Breaking Points он отметил, что продолжение украинского конфликта не выгодно Вашингтону.

«Мы говорим, что обанкротим Россию, а на самом деле разрушаем экономику Европы и толкаем Россию в объятия с Китаем, что является наихудшим геополитическим результатом, который мы могли бы иметь. Американцы находятся в ужасном положении. Если бы мы взяли эти деньги, которые мы даем Украине, мы могли бы оплатить все продовольственные талоны для каждого американца без каких-либо сокращений. И поэтому те решения, которые мы принимаем, приводят к голоду людей в нашей стране», — пояснил Кеннеди.

Он также добавил, что правительство США пытается оправдать продолжение конфликта на Украине. При этом, по его мнению, Вашингтон сам виновен в запуске данного противостояния.

«Нам нужно посмотреть на роль США и серию американских провокаций, без которых этот конфликт, вероятно, никогда бы не случился. Мы — неоконы в Белом доме — несем большую ответственность за этот конфликт», — подчеркнул Кеннеди.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир на Украине зависит от соглашения США и России.

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