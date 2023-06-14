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Ведущий Fox News обвинил ФБР в сокрытии преступлений Байдена

Ведущий Fox News Хэннити заявил, что Байден продал США иностранным гражданам

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Leah Millis/Reuters

Минюст США и ФБР демонстрируют двойные стандарты в отношении расследования дела бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах и предполагаемых связей нынешнего главы государства Джо Байдена и его семьи с другими странами, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что разбирательством дела главы Белого дома занимается лишь конгресс.

«Есть реальные доказательства того, что президент Соединенных Штатов [Байден] продал нашу страну иностранным гражданам, и вы, американский народ, и все мы нуждаемся в том, чтобы получить ответы», — заявил Хэннити.

По словам телеведущего, судя по всему, на данный момент верховенство закона мало что значит для Байденов. Хэннити также подчеркнул, что ФБР должно прекратить «покрывать президента США».

Ранее Трамп заявил, что Байден получал взятки от украинской энергетической компании.

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