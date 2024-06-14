Россияне оценили результаты замены ушедших из РФ брендов

В России выросла доля недовольных заменой ушедших брендов — при этом рост оказался значительным. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования компании Б1.

По сравнению с результатами опроса осенью 2023 года, который показал неудовлетворение на уровне 44%, нынешний опрос показал увеличение недовольства до 60% в мае 2024 года. Аналитики компании пришли к выводу, что покупатели теперь не готовы регулярно покупать собственные торговые марки сетей.

Одной из проблем, как считают в Б1, является тот факт, что владельцы новых для российского рынка марок почти не вкладываются в продвижение своей продукции.

В результате потребители понемногу стремятся возвращаться к привычным маркам.

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