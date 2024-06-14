На Западе заявили о проблемах с подготовкой украинских пилотов для F-16

Качество подготовки украинских летчиков для управления истребителями F-16 оставляет желать лучшего. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В частности, высокопоставленный источник в министерстве обороны США назвал систему обучения украинских летчиков «достаточно скудной». Тем не менее он не стал уточнять, в чем именно состоит проблема.

При этом авторы статьи обратили внимание на сравнительно небольшое количество украинских пилотов, которые в настоящее время участвуют в тренировках по управлению истребителями F-16. В материале подчеркивается, что обучение проходит на английском языке. Поэтому к нему могут присоединиться только представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), владеющие техническим английским языком на серьезном уровне.

Более того, для грамотного использования упомянутых воздушных судов Киеву нужны квалифицированные команды техников. Но, как сказал один из источников, сейчас обучение в целом проходят лишь «около десятка» человек.

«Это лишь горстка пилотов, и это только пилоты», — подчеркнул он.

В то же время неназванный американский чиновник призвал страны Запада не спешить с отправкой истребителей F-16 на поле боя. По его мнению, зарубежным партнерам Украины необходимо дождаться момента, когда эти машины станут наиболее «полезны по прибытии».

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости соблюдать осторожность относительно сроков завершения обучения украинских пилотов для управления истребителями F-16. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, удастся ли подготовить достаточное количество летчиков ВСУ к концу текущего лета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал обязанностью США отправку в зону конфликта эскадрилий истребителей.