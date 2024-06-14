В Киеве и Хмельницкой области раздались взрывы

В Киеве и Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Главком».

По его информации, взрыв раздался на окраине столицы Украины, а в Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на востоке которого находится военный аэродром, также произошел взрыв.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России с 1 по 7 июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. По информации Минобороны, удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В ходе атак, которые были совершены в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб российским объектам энергетики, были поражены энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.